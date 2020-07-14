Наемники ответят за все!

Российские оккупанты безжалостно расстреляли эвакуационную группу, которая пыталась забрать с поля боя тело украинского защитника, будут наказаны

Боевики безжалостно расстреляли украинцев, в результате чего погиб медик ВСУ и еще один воин, а у третьего – боевое травмирование, передает Politeka.net cо ссылкой на Минобороны Украины.

Трагедия произошла вблизи поселка Зайцево. После расстрела эвакуационной группы россияне продолжили поливать позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Киеве уже отреагировали на вопиющую подлость агрессора и пообещали максимально жестко ответить российским наемникам и предать все огласке. Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвав убийство украинского медика варварским с моральной точки зрения.

Он подчеркнул, что этот расстрел имеет все признаки военного преступления, которое не останется без наказания.

«Буду лично поднимать этот вопрос. Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров», – заверил Кулеба.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо актуального стану кордонів у світі, подорожей під час пандемії COVID-19, програми “Захист” для громадян України за кордоном Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Montag, 13. Juli 2020

Как известно, 13 июля российские наемники согласились на режим тишины, чтобы ВСУ смогли вывезти разведчика, погибшего под Горловкой. Но когда украинские военнослужащие подобрались к телу, оккупанты атаковали с трех сторон.

Ранее мы писали о том, что в Киеве попрощались с погибшим младшим лейтенантом Тарасом Матвиивым. 31-летний герой погиб в Луганской области, когда спасал побратимов, вытащив их из блиндажа, пораженного миной и оттащив на безопасное расстояние. Вторая мина, разорвавшись, причинила ему смертельные осколочные ранения.

Напомним, "Вся жизнь была впереди": молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерично разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.