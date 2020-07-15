Близкий к олигарху Игорю Коломойскому и его соратнику Михаилу Киперману эко-рейдер Павел Куфтырев в последние месяцы находится в близком кругу президента Владимира Зеленского, что негативно влияет на рейтинг главы государства и правящей партии.

Об этом сообщили Vesti, пишет "Апостроф".

По данным КМИС, впервые за время каденции президента его действиями недовольны большее число украинцев, чем довольны. По версии издания, это связано с отсутствием быстрых изменений, частыми скандалами и токсичными людьми - в самой ЗеКоманде и вокруг нее.

В топ людей, которые "убивают" рейтинг Зеленского накануне местных выборов, Vesti включили Павла Куфтырева — помощника нардепа от СН Александра Мережко. По неподтвержденным данным, он также является советником-консультантом главы СБУ Ивана Баканова.

"Официально эта информация не подтверждена, однако известно, что Куфтырев козыряет корочкой и "открывает двери ногами в любые высокие кабинеты", - пишет издание со ссылкой на блогера Елену Добровольскую.

Куфтырев "прославился" во время попыток рейдерского захвата ряда крупных предприятий: фармкомпании "Дарница", "Киевской фабрики технических бумаг", "Украгрожильебытстрой" и комплекса Агромарс (ТМ "Гавриловские курчата"). Большинство из них он осуществлял по заказу Михаила Кипермана.

Куфтырев стал фигурантом скандала вокруг ресторана "Велюр". Тут во время карантина он встречался с отцом "тендерной мафии" Антоном Яценко и сотрудником контрразведки СБУ Евгением Сытником. После одного из таких визитов он направился в бизнес-центр "Миллениум", где находятся офисы олигарха Игоря Коломойского и его партнеров. Недавно его заметили за рулем автомобиля, который преследовал и запугивал бывшую и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

По версии Vesti, несвойственная Куфтыреву активность может свидетельствовать о его планах войти в большую политику: "Близость к окружению Зеленского, тайные встречи с решалами из числа топ и кампания по отбеливанию имиджа: он старательно подчищает все негативные упоминания о себе в СМИ".

Сам факт присутствия Куфтырева в окружении Зеленского будет означать, что усилия президента по дистанциированию от Коломойского были фикцией.

"Кроме того, Зеленскому пока сходит с рук назначение друзей и коллег по "Кварталу 95" на ключевые госдолжности, но общественность вряд ли простит откровенный криминалитет в окружении. В истории Украины такое позволял себе один президент, и он плохо кончил", — пишет издание.

Кроме Куфтырева в рейтинг попали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия — за раскол монобольшинства и его конфронтацию с Кабмином. Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко — за провальную подготовку "слуг" к местным выборам и сексистские скандалы. Глава Комитета ВРУ по социальной политике Галина Третьякова — за скандальные высказывания о стерилизации и детях "низкого качества".