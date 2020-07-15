С имущества экс-министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой сняли арест
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал ходатайство адвоката Раисы Богатыревой Дмитрия Беляева об отмене ареста имущества, передает, "Украинская правда".
В списке имущества, которое было под арестом, около десятка икон, золотой слиток весом 2,5 грамма, драгоценные камни, памятные монеты, золотой значок "Партии регионов" весом 1,34 грамма, а также наличные.
Подробный список:
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- наличные – 30850 грн, 1650 евро и 1500 долларов;
- банковский металл – золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;
- дароносица, изготовленная из серебра, с ртутной позолотой и гравировкой, размером 19х9,5х3 см;
- икона Господь Вседержитель;
- икона с изображением святых;
- икона с изображением Игумена Почаевского;
- икона с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение;
- икона с изображением Божьей матери;
- икона с изображением Ангела-Хранителя;
- икона с изображением святой мученицы Раисы;
- вазочка для конфет;
- картина с изображением рождения Иисуса Христа;
- две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма;
- два камня цитрин, 2,59 грамм;
- памятная монета "пруф-лайк 100 рублей";
- памятная монета 1 доллар "Father Frost";
- значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма;
- монета "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife";
- монета "Премьер-министр Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004";
- монета "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украина, 2005";
- монета "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 гг.".
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Такие данные он внес в реестр электронных деклараций.
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