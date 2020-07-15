С имущества экс-министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой сняли арест

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал ходатайство адвоката Раисы Богатыревой Дмитрия Беляева об отмене ареста имущества, передает, "Украинская правда".

В списке имущества, которое было под арестом, около десятка икон, золотой слиток весом 2,5 грамма, драгоценные камни, памятные монеты, золотой значок "Партии регионов" весом 1,34 грамма, а также наличные.

Подробный список:

наличные – 30850 грн, 1650 евро и 1500 долларов;

банковский металл – золотой слиток весом 2,5 грамма 999,9 пробы, производства Швейцарии;

дароносица, изготовленная из серебра, с ртутной позолотой и гравировкой, размером 19х9,5х3 см;

икона Господь Вседержитель;

икона с изображением святых;

икона с изображением Игумена Почаевского;

икона с изображением Пресвятой Богородицы Курской Знамение;

икона с изображением Божьей матери;

икона с изображением Ангела-Хранителя;

икона с изображением святой мученицы Раисы;

вазочка для конфет;

картина с изображением рождения Иисуса Христа;

две золотые серьги 585 пробы, весом 7,72 грамма;

два камня цитрин, 2,59 грамм;

памятная монета "пруф-лайк 100 рублей";

памятная монета 1 доллар "Father Frost";

значок "Партия Регионов", золото 585 проба, вес 1,34 грамма;

монета "10 KWACHA REPUBLIK OF MALAWI mother nature of Afrika endangered wildlife";

монета "Премьер-министр Украины 2000-2001, эксклюзивная коллекция Украина, 2004";

монета "Премьер-министр Украины 2005, эксклюзивная коллекция Украина, 2005";

монета "Оранжевая Революция 2004, Инаугурация Президента Украины 23.01.2005 гг.".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн грн

Такие данные он внес в реестр электронных деклараций.

Согласно опубликованным данным, 2 июля Зеленский получил 12 млн 114 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Еще 1 млн 356 тыс. гривен ему принесло отчуждение земельного участка.

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Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".

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