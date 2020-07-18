На одном из беларуских аукционов пустили с молотка "юридическое дело" экс-президента Украины Виктора Януковича, испугавшегося наказания и сбежавшего из страны

Стоимость "эксклюзивных коллекционных документов" стартует от 49 тысяч беларуских рублей (более 560 тысяч гривен). Отмечается, что возможен торг.

Лот представляет собой банковское юридическое дело, датированное 2004 годом. Документы содержат копию паспорта, а также несколько подписей Януковича и печати "Укрсоцбанка".

Документы продает гражданин России, из Брянска. Он уверяет, что они подлинные и находились долгое время в частной коллекции.

Напомним, 24 июня этого года ГБР сообщило о подозрении в государственной измене бывшему президенту Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны.

По данным следствия, во время досудебного расследования было установлено, что Янукович, Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев с 2012 до 2014 года были замешаны в государственной измене. Как считает следствие, это проявлялось в их действиях, которые были направлены на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ее обороноспособности, а также в помощи Российской Федерации проводить подрывную деятельность против нашей страны.

Если вина будет доказана, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

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На сегодня, Дмитрий Романюк спустя 16 лет стал работать на государственном предприятии. Он занял должность в управлении Укрзализныци, которое отвечает за отношения с органами государственной власти.

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