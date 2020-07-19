Глава Чечни Рамзан Кадыров требует от украинского президента извинений

В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором потребовал вновь извиниться за шутку, обыгранную ранее в шоу «Квартал 95», сообщает Politeka.net.

Как известно, однажды Зеленский уже извинялся перед Кадыровым и всем мусульманским миром за шутку. Позже, в интервью журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что извинялся не за свои шутки, а за видеоролик, который «Квартал 95» использовал для своего выступления. На этом ролике был запечатлен плачущий глава Чечни. Сам Зеленский признался, что пересмотрел ситуацию после того, как ему позвонили.

Кадырову такое объяснение не понравилось, и он потребовал от Зеленского повторно извиниться перед ним.

«Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения», - заявил Кадыров.

Он также пригрозил украинскому президенту, что ему придется отвечать перед сыном первого президента Чеченской Республики, а не перед политиком, если извинений не будет.

Стоит отметить, что Влдаимир Зеленский давал интервью Гордону полтора года назад. Но Кадыров, видимо, только сейчас увидел этот ролик.

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