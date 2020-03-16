В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна, який приголомшив словами про санкції

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував пропагандист Дмитро Смірнов в Twitter.

«Путін - про санкції Заходу: Так плювати на них, на ці санкції!» - говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що росіяни не розділили ставлення Путіна до санкцій, про що говорять коментарі з боку користувачів.

«На людей теж наплювати», «звичайно, плювати. Росіяни дружків дерипаскам, ротенбергам все оплатять», «Добре прилаштувався - народ "під танки", а йому плювати, блть..», «Неадекватні нотки бачу», «Казковий плевальщик», «Захід, підкинь ще санкцій!!! #путіну», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін часто стає героєм фотожаб. Особливо нові кратинки спливають після скандальних заяв і дій гаранта.

Так, нещодавно Держдума підтримала "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Таким чином, існує ймовірність, що Путін ще десятки років пробуде при посаді.

Експерти кажуть, що якщо поправки в Конституцію, які збираються внести, приймуть, то з юридичної точки зору з'явиться необхідність обнулити президентські терміни.

В результаті це буде вже інший інститут президентства і на нього не зможуть поширюватися обмеження старого.

Відомий соратник Путіна, глава Чечні Рамзан Кадиров, підтримав ідею обнулення строків президента. За його словами, норма Конституції РФ про обмеження термінів перебування президента на посаді повинна бути назавжди виключена з Основного закону.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.