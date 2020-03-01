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Російський президент Володимир Путін засвітився на покладанні квітів псковським десантникам, загиблим у Чечні

Під час покладання букету гвоздик глава РФ загубив дві гвоздики. Це видно на фотографії, зробленій журналістом кремлівського пулу Дмитром Смирновим, який і розмістив в Twitter знімок.

«Володимир Путін прилетів в Псков: Президент поклав квіти до пам'ятника десантникам 6-ї роти», – підписав він фотографію.

У свою чергу користувачі звернули увагу на загублені квіти.

«Діма, Путін впустив дві гвоздики - це знак?», – цікавиться користувач Дмитро Потєхін.

Крім цього у коментарях користувачі іронічно цікавляться, чи запросили на покладання главу Чечні Рамзана Кадирова.

За повідомленням росЗМІ, Путін поклав квіти до пам'ятного знаку «Купол» у селищі Череха, після чого зустрівся з родичами загиблих десантників.

1 березня 2000 року шоста рота 104-го полку 76-ї Псковської дивізії ВДВ піддалася нападу озброєного дформування під керівництвом Шаміля Басаєва біля села Улус-Керт Шатойського району Чеченської Республіки. В ході багатогодинного бою 84 десантники загинули, в живих залишилися тільки четверо.

Пізніше псковські десантники засвітилися і на Донбасі. У серпні 2014 року під Луганськом в боях за аеропорт полягла майже рота російських військових, про що повідомляв тоді начальник Генштабу Віктор Муженко. Незважаючи на те, що в РФ заперечували цю інформацію, депутат Псковського обласного зібрання депутатів Лев Шлосберг з посиланням на офіційну відповідь прокуратури заявляв, що в липні-вересні 2014 року в ході бойових дій на території України практично повністю була знищена 1-я рота 76-ї псковської дивізії ВДВ.

Фотографії могил безіменних солдатів в селі Вибути під Псковом потім показали і журналісти «Нової газети».

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