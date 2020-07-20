Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил личную позицию
В ходе итоговой пресс-конференции Разумков заявил, что выборы на оккупированных территориях должны быть согласно единому закону, передает "РБК-Украина". По словам спикера, в парламенте в настоящее время не готовятся никакие законопроекты, целью которых являлась бы регулировка выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, а также Крыму.
"Если мы говорим с вами о выборах, то это моя личная позиция, я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить согласно единому закону", - отметил Разумков.
Также, по словам главы ВР, на сегодня нет в разработке законопроектов об особом статусе оккупированного Донбасса.
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При этом заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявляла, что есть существенное препятствие для проведения местных выборов 25 октября на Донбассе.
«Пока существует разделение этой территории - Донецкая и Луганская области, пока сейчас работают гражданские и военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой части проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в сфере вопроса безопасности», – говорила Кондратюк.
Ранее мы сообщали, журналист Дмитрий Василец заявил, что некоторые поселки, подконтрольные Украине, на самом деле находятся на балансе оккупантов, ссылаясь на документы, попавшие к нему в распоряжение.
«Людей живущих на линии разграничения в тех поселках бросили на произвол судьбы, под ежедневные обстрелы и тотальную власть местных "царьков" в лице глав военно-цивильных администраций», - добавил журналист.
Напомним, украинские территории Донбасса внезапно "отошли" к ОРДЛО: "Людей бросили на произвол"
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