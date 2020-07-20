Как в Раде готовятся к выборам

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил личную позицию

В ходе итоговой пресс-конференции Разумков заявил, что выборы на оккупированных территориях должны быть согласно единому закону, передает "РБК-Украина". По словам спикера, в парламенте в настоящее время не готовятся никакие законопроекты, целью которых являлась бы регулировка выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, а также Крыму.

"Если мы говорим с вами о выборах, то это моя личная позиция, я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить согласно единому закону", - отметил Разумков.

Также, по словам главы ВР, на сегодня нет в разработке законопроектов об особом статусе оккупированного Донбасса.

При этом заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявляла, что есть существенное препятствие для проведения местных выборов 25 октября на Донбассе.

«Пока существует разделение этой территории - Донецкая и Луганская области, пока сейчас работают гражданские и военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой части проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в сфере вопроса безопасности», – говорила Кондратюк.

Ранее мы сообщали, журналист Дмитрий Василец заявил, что некоторые поселки, подконтрольные Украине, на самом деле находятся на балансе оккупантов, ссылаясь на документы, попавшие к нему в распоряжение.

«Людей живущих на линии разграничения в тех поселках бросили на произвол судьбы, под ежедневные обстрелы и тотальную власть местных "царьков" в лице глав военно-цивильных администраций», - добавил журналист.

Напомним, украинские территории Донбасса внезапно "отошли" к ОРДЛО: "Людей бросили на произвол"

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