Местные выборы 25 октября невозможны даже на подконтрольной Украине территории Донбасса, не говоря уже об оккупированных территориях

Об этом в «Субботнем интервью» на «Радио Свобода» сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Поясняя позицию Верховной рады по выборах в Донецкий и Луганский областные советы, она отметила, что есть существенное препятствие для их проведения.

«Пока существует разделение этой территории - Донецкая и Луганская области, пока сейчас работают гражданские и военные администрации, выборы сейчас даже на контролируемой части проводить невозможно. Пока не будет наведен порядок в сфере вопроса безопасности, пока не отойдут российские войска и не будет наша граница границы так, как она должна быть, до тех пор выборы там проводить просто нет рациональности», – заявила гость эфира.

Она подчеркнула, что там будет «переходной период», который, среди прочего, будет прописан и в ЦИК.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, представитель Украины в ТКГ Алексей Резников анонсировал внеочередные выборы на оккупированных территориях Донбасса, которые пройдут «по специально принятому закону», а голосование будет проводиться только на подконтрольных правительству территориях Украины.

По словам политика, выборы в ОРДЛО будут проведены только после полной деоккупации Донбасса, вывода оккупационных войск РФ и передаче границы под контроль Киеву.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Автор законопроекта - нардеп от «Слуги народа» Алина Загоруйко.

Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Мы также рассказывали, что некоторые подконтрольные Украине населенные пункты на линии разграничения находятся на балансе неподконтрольных территорий. Журналист Дмитрий Василец пишет, что, согласно этим документам, школы, детские сады, медицинские учреждения, дома и дороги на подконтрольной Киеву территории нельзя финансировать.

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