Журналист рассказал о населенных пунктах на линии разграничения, которые находятся на балансе «Л/ДНР»

Некоторые подконтрольные Украине населенные пункты на линии разграничения находятся на балансе неподконтрольных территорий

Как передает Politeka.net, журналист Дмитрий Василец пишет, что согласно этим документам, школы, детские сады, медицинские учреждения, дома и дороги на подконтрольной Киеву территории нельзя финансировать.

По мнению журналиста, таким образом создается огромное поле для коррупции, а также хаос в документах.

«Людей живущих на линии разграничения в тех поселках бросили на произвол судьбы, под ежедневные обстрелы и тотальную власть местных “царьков” в лице глав военно-цивильных администраций», - добавил журналист.

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Об этом сообщил политтехнолог Владимир Петров в авторской колонке на "TK Media".

"Что привело к войне, которая начнется 7 июля и о которой мы пока не знаем и не ждем? Привела последняя "нормандская встреча" в Берлине", – рассказал Петров.

По информации Петрова, россияне считают, что Украина не выполнила ни одно из своих условий, которую подписали между собой глава Офиса президента Андрей Ермак с украинской и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак с российской стороны.

Россияне пообещали поддерживать обмен пленными, обеспечить транзит газа и вернуть 3 миллиарда долларов. Украинцы, в свою очередь, должны были обеспечить изменения в Конституцию, внести статьи об особом статусе "Д/ЛНР" и дописать пункт про выборы.

Плюс там еще были пункты про подачу воды в Крым, прямое авиасообщение между Украиной и Россией, отвод войск, но все эти пункты были вторичны, основным условием было внесение изменений в Конституцию. Россияне считают, что они свои условия выполнили, а вот украинцы в очередной раз с достоинством плюнули врагу в лицо", – утверждает политтехнолог.

Напомним, Гиркин выдал информацию о зачистке на Донбассе: "Все закончится за трое суток".

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