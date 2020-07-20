В Кремле продолжают называть войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.
Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на востоке Украины, заявил, что Москва надеется на выполнение Киевом обязательств по минским договоренностям, "чтобы решить конфликт внутри страны".
При этом представитель Кремля в очередной раз заявил о том, что на Донбассе якобы идет "гражданская война". Он также назвал охарактеризовал ее состояние как "замороженное", но одновременно и "чрезвычайно напряженное".
"Что касается гражданской войны, то, действительно, то, что происходит в Украине - это внутриукраинский конфликт, там шла гражданская война, сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация, как и ранее, чрезвычайно напряженная", - заявил пресс-секретарь Путина.
Раскрепощенная Деми Роуз еле удержала бюст в слишком крохотном бикини: "Господа, подберите челюсть"
Скачок доллара, переброска войск РФ на границу с Украиной и гулянка "Слуг народа" — главное за ночь
У гривны есть шанс, украинцев предупредили о долларе по 10: "Курс должен быть..."
Пенсионеров ждут новые выплаты, появилось срочное заявление Пенсионного фонда: когда ждать деньги
При этом Песков считает, что "прекратить войну" может именно Украина и лично президент Владимир Зеленский.
"Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский исполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - сказал Песков.
При этом Россия, судя по комментарию пресс-секретаря президента РФ, в данном вопросе ничего не решает. Так, по мнению представителя Кремля, Зеленскому "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу (Путину, - ред.) главное - прекратить войну".
Напомним, оккупанты цинично атаковали украинские позиции на Донбассе: ВСУ имеют потери.
Ранее Politeka сообщала, что РФ может прорвать водную блокаду Крыма, раскрыта новая опасность: на что готов пойти Путин.
Также Politeka писала о том, что Кремль требует от Украины изменить Конституцию, Разумков ответил: "Мы сами...".