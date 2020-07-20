В Кремле все еще говорят о "гражданской войне"

В Кремле продолжают называть войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на востоке Украины, заявил, что Москва надеется на выполнение Киевом обязательств по минским договоренностям, "чтобы решить конфликт внутри страны".

При этом представитель Кремля в очередной раз заявил о том, что на Донбассе якобы идет "гражданская война". Он также назвал охарактеризовал ее состояние как "замороженное", но одновременно и "чрезвычайно напряженное".

"Что касается гражданской войны, то, действительно, то, что происходит в Украине - это внутриукраинский конфликт, там шла гражданская война, сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация, как и ранее, чрезвычайно напряженная", - заявил пресс-секретарь Путина.

При этом Песков считает, что "прекратить войну" может именно Украина и лично президент Владимир Зеленский.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский исполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - сказал Песков.

При этом Россия, судя по комментарию пресс-секретаря президента РФ, в данном вопросе ничего не решает. Так, по мнению представителя Кремля, Зеленскому "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу (Путину, - ред.) главное - прекратить войну".

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