Президент Російської Федерації Володимир Путін знову зганьбився перед камерами
Про це пише Politeka.net.
На цей раз лідер Кремля осоромився під час візиту в окупований Крим.
Як відомо, 20 липня Володимир Путін прибув в анексовану Керч для "закладки десантних кораблів", але і цей візит надовго запам'ятається в Кремлі.
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"Володимир Путін приїхав в Керч на закладку нових десантних кораблів", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист.
Користувачі відразу ж висміяли показуху і фарс, який організували в окупованому Криму заради приїзду Путіна і припустили, що новими "десантними катерами" виявляться вкрадені українські кораблі.
"Стрункі ряди ФСОшників", " У нас теж один приїхав на закладку, так його прям з кораблем і взяли", "Нові" це віджаті і відремонтовані українські?", Плішивий запізнився", "А в Хабаровськ до народу не приїхав. "Лідер" боїться ручки забруднити, йому б тільки на лаврах пригощати", - жартують росіяни в коментарях.
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У звичному для себе стилі російського президента висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.
На новій фотожабі можна побачити за Володимира Путіна, який емоційно розмовляє по телефону з підлеглими: "Так що там у вас в Хабаровську коїться?".
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