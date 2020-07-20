Президент Російської Федерації Володимир Путін знову зганьбився перед камерами

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля осоромився під час візиту в окупований Крим.

Як відомо, 20 липня Володимир Путін прибув в анексовану Керч для "закладки десантних кораблів", але і цей візит надовго запам'ятається в Кремлі.

"Володимир Путін приїхав в Керч на закладку нових десантних кораблів", - йдеться у підписі до відеоролика, який у своєму мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист.

Користувачі відразу ж висміяли показуху і фарс, який організували в окупованому Криму заради приїзду Путіна і припустили, що новими "десантними катерами" виявляться вкрадені українські кораблі.

"Стрункі ряди ФСОшників", " У нас теж один приїхав на закладку, так його прям з кораблем і взяли", "Нові" це віджаті і відремонтовані українські?", Плішивий запізнився", "А в Хабаровськ до народу не приїхав. "Лідер" боїться ручки забруднити, йому б тільки на лаврах пригощати", - жартують росіяни в коментарях.

Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей pic.twitter.com/aghhHmAhhu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 20, 2020

Раніше ми розповідали, як Путін пішов шкереберть після протестів в Хабаровську.

У звичному для себе стилі російського президента висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На новій фотожабі можна побачити за Володимира Путіна, який емоційно розмовляє по телефону з підлеглими: "Так що там у вас в Хабаровську коїться?".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію художника і зазначили, що Путін розлютився, оскільки не встиг направити в Хабаровськ бійців Росгвардії

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