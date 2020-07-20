Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на вимоги Кремля щодо необхідності внесення змін до Конституції України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на УНН.

Так, під час пресконференції Разумков заявив, що жодна держава не має права вимагати вносити зміни Конституцію України, і цього може вимагати виключно суспільство нашої держави.

За словами глави українського парламенту, зараз в Раді планують багато працювати для того, щоб повернути тимчасово окуповані території до складу України.

При цьому на заяви з боку РФ про необхідність змінювати Конституцію України Разумков вважає недоречними і наголосив, що Україна, в свою чергу, подібних вимог не висуває ані Росії, ані будь-яким іншим державам.

"Я думаю, що вносити зміни до Конституції України може вимагати тільки український народ, українське суспільство, українська Верховна Рада, народні депутати, президент, інші інститути, які працюють в інтересах нашої держави. Будь-яка інша держава не має такого права. Ми не пропонуємо вносити зміни в їхні закони, тим більше в їхню конституцію, і, я думаю, що ми визначимося з нашою Конституцією", - наголосив Разумков.

При цьому він зазначив, що у Ради є ще багато роботи над законодавством, щоб повернути тимчасово окуповані території як Донбасу, так і Криму. Разумков наголосив, що розділяти питання Криму і Донбасу для нього складно.

"Ми готові працювати і приймати закони, які дозволять повернути окуповані території, повернути своїх людей, повернути свої кордони, виходячи виключно з інтересів Української держави", - додав спікер.

Як відомо, на початку липня заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що в Росії чекають, що найближчим часом в Україні підготують проєкт поправок до Конституції, який би врегулював "особливий статус" Донбасу. Дана заява обурила не тільки українських політиків, але і громадськість.

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