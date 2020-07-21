Журналист Айдер Муждабаев высказался о переговорах Украины с "ДНР" и "ЛНР"

По его словам, прямые переговоры между официальным Киевом и "властями" "ДНР" и "ЛНР" будут означать поражение Украины.

Такое мнение он высказал 2019 года в интервью для издания Обозреватель.

"Как только такие переговоры начнутся, разговоры о независимой Украине закончатся. Это будет означать, что Украина сдалась, признала российскую ложь. Как говорят, если палец в ловушку попал, то и весь пропал. Это то, о чем мечтает Путин. И это то, чего он хочет. Он хочет навсегда оставить себе Крым и заставить Украину считаться с оккупированной Россией территорией", – заявил он.

По его мнению, такие переговоры приведут к признанию Украиной так называемых республик "ДНР" и "ЛНР".

"Любое общение, даже самое, вроде бы, гуманитарное, де-факто приводит к признанию того, что они существуют, и что у украинцев к ним уже другое отношение, а не как к коллаборантам, назначенным другим государством. Если такая ошибка будет совершена, ее последствия предположить несложно", - убежден он.

Муждабаев высказал надежду на то, что власть Украины не пойдет на такой шаг.

"Если начинается контакт украинской власти и этих товарищей, то рушится вся политика Украины, фактически это признание поражения. Думаю, только безумный человек может пойти на это", – заявил он.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.