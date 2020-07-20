Журналіст Айдер Муждабаєв дорікнув деяких громадян України

Зокрема, він заявив, що деякі українці страждають синдромом малороссійскості і не можуть остаточно відмовитися від імперських російських поглядів.

Таку характеристику він дав 2019 року в інтерв'ю для програми Яніни Соколової "Рандеву" на каналі Youtube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я б не сказав, що це проблема українців, я б сказав, що це проблема малоросів. Людей, які шукають весь час імперську "цицьку". Тут таких багато, на жаль. Громадян України, які, маючи український паспорт, не можуть жити без російської "цицьки". Вони ходять на російських артистів, як зомбі, вони слухають шансон, як хворі люди. Ці люди – діти. Їх треба відривати від цієї "цицьки", тому що – якщо не відірвати, то він може смоктати до 20 років. Мені здається, це головна проблема малороссійскості – неповноцінність", – переконаний журналіст.

Крім того, він підкреслив, що українці назавжди повинні розпрощатися з ілюзіями про те, що з росіянами можна помиритися.

"Я хочу, щоб коли-небудь українці всі або більшість зрозуміли, що з росіянами поруч жити взагалі не можна, не маючи ніякого паркану. Тому що будь-яка дружба з нашими сусідами закінчується тим, що він приходить у твій дім, починає там бешкетує і його підпалювати", – звернувся до українців Муждабаєв.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.