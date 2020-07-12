Владимира Путина раздражают высказывания президента Украины Владимира Зеленского

В частности, Путина "внутренне коробят" высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью России 1.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", – рассказал Дмитрий Песков.

На вопрос о кредите доверия, который был выдан Зеленскому, представитель Кремля ответил, что "это не кредитно-финансовый механизм".

"Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему", – подчеркнул Песков.

Также ранее сообщалось, что спикер главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что возможная встреча украинского президента Владимира Зеленского с его российском коллегой Владимиром Путиным состоится только при одном условии.

По его словам, новый нормандский саммит с участием глав Украины, России, Франции и Германии может быть осуществлен только при условии выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Париже во время последней их встречи.

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