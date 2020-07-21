Народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" облили зеленкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на YouTube-канал Pavlovsky News.

Сообщается, что зеленкой облили депутата от ОПЗЖ Олега Волошина. Это произошло перед началом заседания Верховной Рады. Инцидент сняли на видео журналисты.

Известно, что зеленку вылил в сторону нардепа мужчина в черной бейсболке, черной защитной маске и черной футболке с изображением украинского герба. Мужчина пешком покинул место происшествия, но его догнали двое правоохранителей. После этого Волошин ударил своего обидчика кулаком в лицо со словами "Глаз выжег, с*ка".

На видео Pavlovsky News можно заметить, что у депутата залиты зеленкой лицо и рубашка. "Досталось" зеленкой и коллеге Волошина по фракции, а также одному из правоохранителей.

Волошин и его коллега назвали своих оппонентов "фашистами" и нецензурно выражались в их адрес.

"За суверенную Украину это тебе привет. Я за суверенную Украину, а ты, падонок, за Россию", - заявили в ответ Волошину.

Судя по диалогу, мужчины, с которыми произошла стычка у нардепов от ОПЗЖ, являются участниками боевых действий на Донбассе.

"Я воевал за эту страну, а ты от России деньги получаешь", - сказал один из оппонентов нардепов.

Волошин в итоге пообещал, что "мы вас всех найдем".

Напомним, суд отправил за решетку АТОшника на три года, детали: в чему он оказался виновным.

Ранее Politeka сообщала, что украинцев поразила схватка бойца АТО с Усиком: "Лучше разберитесь с депутатами".

Politeka писала о том, как на ветерана АТО набросились за бесплатный проезд: «Быдлота начала голову поднимать».