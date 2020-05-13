Може і правда не потрібно цапатись?

Багаторазовий призер чемпіонатів України з самбо і дзюдо, боєць АТО Андрій Грачов, викликав на поєдинок боксера Олександра Усика

Він розповів, що збирається битися з Вусиком не за правилами боксу, а "за законами війни і вулиці". Ветеран АТО зазначив, що хоч і не тренувався, але обіцяє "грандіозний бій".

У мережі вже йде бурхливе обговорення можливо дуелі, яке в черговий раз розділило українців.

"Голова вже виїхала", "Я підтримую бійця. А то ці тітушки вже набридли. Сильні вони в спортзалі, а як державу захищати, то обробилися. Відоси вони знімають і з попами МП цілуються", "Як ви задрали, спортсмени недороблені, спочатку досягнете рівня Сани, а потім виклики кидайте...", "Краще підіть і розберіться з депутатами, які отримують по 140 тисяч ні за що, а тут дістали людини, мозок виносять Саша, не звертайте на них увагу", "Атошник побував у пеклі, а ціни життя не знає. Живіть мирно, не колотіть, а не озлобляйтесь і не ворогуйте, тому що життя занадто коротке", "Чому ніхто не викликає на бій жодного депутата?", - писали користувачі мережі.

Варто відзначити, що це вже не перший виклик, який кидають українському боксерові.

Раніше український борець Богдан Грицай заявив, що незадоволений висловлюваннями Усика і його спробами залякати користувачів мережі.

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