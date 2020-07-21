Народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова пожаловалась на зарплату парламентариев

По ее словам, она слишком низкая, чтобы нормально работать.

«Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая», — отметила она.

Украинцы были крайне возмущены таким высказыванием нардепа, а некоторые и вовсе потребовали от нее сложить мандат.

"Этого человека низкого качества вообще нужно на помойку выкинуть, а не зарплату из наших карманов платить. Бабушки на пенсию в 1500 живут и за все платят, а эта на 50000 прожить не может", "Раз заплакали значит президент сам не ворует и им не даёт, а при Порошенко молчал ибо деньги лопатой гребли", "Пускай идёт работать санитаркой у нас зарплата большая", "Пожалейте ее бедную и несчастную! Неужели вы не люди?! Скиньтесь хоть по копейке, может горю поможете!","Сложи полномочия депутата (толку с тебя там никакого) и ищи другую работу с более высокой зарплатой", - писали в сети.

Также мы сообщали, что ее коллега по фракции Александр Дубинский осудил такое заявление.

"Ты четко знала, на что ты идешь. Она шла на избирательную кампанию, она в списке была и понимала, что она делает. Это глупо не знать свою зарплату, если ты собираешься посвятить следующие пять лет этому роду деятельности. Если ты четко это знала - тогда не жалуйся", - считает нардеп.

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