Также президент рассказал, что думает о прекращении огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные на Донбассе всегда мощно отвечают врагу

Как сообщает Politeka.net, об этом он сказал во время брифинга 23 июля с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Станице Луганской.

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют – мы всегда отвечаем и очень мощно", – заявил президент.

Кроме того, президент уверен, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе все участники будут придерживаться этого режима.

"Сейчас наши представители, которые постоянно находятся в переговорах Трехсторонней контактной группы, договорились об очень важном шаге для всей нашей страны по устойчивому прекращению огня.

Мы сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторонами Нормандской группы, и верю в то, что все стороны подпишут. Это Украина, Франция, Германия и Российская Федерация. И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня", – заявил президент.

В свою очередь, глава Минобороны Андрей Таран подчеркнул, что соглашение, подписанное 22 июля, действительно может привести к прекращению огня. Однако он также заметил, что украинская сторона не будет ждать, пока будут убивать бойцов ВСУ.

«Никто не будет ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Документ, который был согласован вчера, и дает возможность всем показать свою политическую волю», - подчеркнул министр.

Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».

Как сообщала Politeka, Зеленский наконец-то высказался о подаче воды в Крым: "Этого достаточно, чтобы...".

Также Politeka писала, что Зеленский может уйти в отставку, появился документ: «президент признался, что…».