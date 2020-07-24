Видео кортежа президента Украины Владимира Зеленского попало в сеть
Как передает Politeka.net, гарант 23 июля посетил Славянск, что на Донетчине.
Движение встречного автотранспорта правоохранители остановили.
В кадр попало 11 автомобилей, которые сопровождали Зеленского, передают "Буквы".
Вместе с президентом Украины на Донбасс поехала и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая прибыла в Украину с визитом.
Красотка-жена Кошевого из «Квартал 95» свела с ума видом без одежды: топ самых горячих фото
НБУ показал украинцам новые деньги: как они выглядят, "посвящены будущим..."
Курс 23 гривны за доллар: раскрыта опасная схема НБУ, заявление министра
Мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини»
Зеленский и Соммаруга встретились с представителями миссии СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.
Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве запечатлели роскошный автомобильный кортеж
Фото появилось в Instagram-аккаунте vehicles.exclusive.
На снимке видно как движется Rolls-Royce Ghost, за которым следует Toyota LC 200. Примерная цена такого кортежа – 500-600 тыс. долларов. И это если авто не бронированные (тогда стоят они еще дороже).
Только номерной знак с четырьмя девятками стоит чуть больше 1300 долларов (36 000 грн).
Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».
Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.
Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".