Видео кортежа президента Украины Владимира Зеленского попало в сеть

Как передает Politeka.net, гарант 23 июля посетил Славянск, что на Донетчине.

Движение встречного автотранспорта правоохранители остановили.

В кадр попало 11 автомобилей, которые сопровождали Зеленского, передают "Буквы".

Вместе с президентом Украины на Донбасс поехала и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая прибыла в Украину с визитом.

Зеленский и Соммаруга встретились с представителями миссии СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве запечатлели роскошный автомобильный кортеж

Фото появилось в Instagram-аккаунте vehicles.exclusive.

На снимке видно как движется Rolls-Royce Ghost, за которым следует Toyota LC 200. Примерная цена такого кортежа – 500-600 тыс. долларов. И это если авто не бронированные (тогда стоят они еще дороже).

Только номерной знак с четырьмя девятками стоит чуть больше 1300 долларов (36 000 грн).

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".