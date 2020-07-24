Новые договоренности о прекращении огня могут превратить украинскую армию в "пушечное мясо"

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил эксперт по энергетическим вопросам, президент "Центра глобалистики" Михаил Гончар, передает Politeka.

Эксперт указал на возможную опасность для Украины, в случае ее легализации в международном формате, новой договоренности о "полном и всеобъемлющем прекращении огня" в рамках ТКГ.

Согласно документу, Россия де-юре станет посредником в войне на Донбассе, а "Нормандский формат" Н4 превратится в Н3+1,то есть, фактически "три против одного".

Кроме того, указывает Гончар, "Л/ДНР" де-факто субьектизируется как сторона "конфликта на Украине", в связи с чем ВСУ будут парализованы в своих действиях и превратятся для врага в "пушечное мясо".

Эксперт убежден, что достигнутые договоренности станут легальным прикрытием для "операции по принуждению к миру" в случае если они вступят в силу в качестве международно-правового документа.

"Какой повод будет для применения вооруженных сил РФ – неважно. Где-то "внезапно" подорвется на мине автомобиль с ОБСЕ... Далее – технология отработаная: провокация против ВСУ - ответный огонь - обвинение Украины в нарушении режима прекращения огня - обращение Лугандонии "Россия, помоги!" - "миротворческая операция", – предостерегает Михаил Гончар.

Если же в ответ на провокацию огня со стороны украинских военных не будет, то, полагает эксперт, его будет несложно организовать самим, обвиним при этом Киев.

"В Киеве найдется какой-нибудь очередной Сивоха или Арахамия, которые будет говорить, что сначала нужно разобраться, кто первый стрелял. Никто ничего не докажет. Ведь разведку запрещено вести. ОБСЕ убежали", – подытожил Михаил Гончар.

Politeka писала, что в Евросоюзе обратились к РФ на фоне достижения новых договоренностей в Минске, а также заверили, что антироссийские санкции остаются в силе. Об этом сообщает пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он приветствовал договоренность о режиме прекращения огня на Донбассе и призвал Россию повлиять на боевиков.

Боррель высоко оценил усилия президента Украины Владимира Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он выразил надежду, что РФ повлияет на боевиков и также полностью выполнит Минские соглашения.

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