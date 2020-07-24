Украинский президент Владимир Зеленский и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетили Донбасс 23 июля
Итоги совместной с Соммаругой поездки в Донецкую и Луганскую области Зеленский написал в Фейсбук.
Так, Зеленский отметил, что президент Швейцарии призналась ему:
"Лучшую ежевику я пробовала здесь".
Да и сам президент Украины подтвердил, что ежевика на Луганщине – крупнейшая.
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Местные фермеры угощали президентов, кроме ежевики, также клубникой, малиной и помидорами, выращенными на украинских черноземах.
Ранее мы писали, что видео кортежа президента Украины Владимира Зеленского попало в сеть.
Гарант 23 июля посетил Славянск, что на Донетчине.
Движение встречного автотранспорта правоохранители остановили.
В кадр попало 11 автомобилей, которые сопровождали Зеленского, передают "Буквы".
Вместе с президентом Украины на Донбасс поехала и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая прибыла в Украину с визитом.
Зеленский и Соммаруга встретились с представителями миссии СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.
Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».
Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.
Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".