Украинский президент Владимир Зеленский и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетили Донбасс 23 июля

Итоги совместной с Соммаругой поездки в Донецкую и Луганскую области Зеленский написал в Фейсбук.

Так, Зеленский отметил, что президент Швейцарии призналась ему:

"Лучшую ежевику я пробовала здесь".

Да и сам президент Украины подтвердил, что ежевика на Луганщине – крупнейшая.

Местные фермеры угощали президентов, кроме ежевики, также клубникой, малиной и помидорами, выращенными на украинских черноземах.

Ранее мы писали, что видео кортежа президента Украины Владимира Зеленского попало в сеть.

Гарант 23 июля посетил Славянск, что на Донетчине.

Движение встречного автотранспорта правоохранители остановили.

В кадр попало 11 автомобилей, которые сопровождали Зеленского, передают "Буквы".

Вместе с президентом Украины на Донбасс поехала и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая прибыла в Украину с визитом.

Зеленский и Соммаруга встретились с представителями миссии СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".