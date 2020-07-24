Мер Києва Віталій Кличко намагався затягнути ухвалення рішення, яке суттєво прискорить добудову “Київміськбудом” об’єктів “Укрбуду”.

Подробиці на своїй сторінці у Facebook розповів політичний експерт Віктор Таран.



“Вчорашня сесія Київради викликає багато запитань. Особисто для мене незрозуміло, чому більшість “Кличка” проголосувала проти інтересів ошуканих вкладників “Укрбуду”, - зазначив Таран.



Він також навів коротку хронологію вчорашніх подій, нагадавши, що Київрада мала ухвалити рішення щодо вкладників “Укрбуду” - дозволити не сплачувати пайові внески за об'єкти, які добудовує “Київміськбуд”.



“Це рішення мало пришвидшити отримання киянами своїх квартир. Однак проти цього рішенні виступив Омельченко. Людина, яка разом із Черновецьким у свій час були символами корупційних і тіньових земельних схем. Реакція Кличка, особисто мене здивувала. Чи то він не захотів йти на конфлікт з Омельченком, чи то мав якусь іншу приховану мотивацію. Проте замість ухвалення цього рішення одразу в цілому поставив його на голосування в першому читанні. Що фактично означало неприйняття рішення - зважаючи на те, що ця сесія остання перед канікулами, а канікули триватимуть щонайменше до виборів”, - пояснив політолог.



На його думку, така поведінка Віталія Кличка скидалася на “мовчазну зраду”.



“Чесно, не розумію, що тепер мерія буде пояснювати тисячам людей - вкладників “Укрбуду”. Поставивши та проголосувавши рішення в першому читання, Кличко тихенько “ретировался” із засідання та більше не повертався. Все це виглядало досить підленько та дуже скидалося на мовчазну зраду. Було неприємно, адже я був про Кличка іншої думки. Інші депутати домоглися винесення цього рішення на голосування в цілому та змогли добитися його ухвалення. Рішення було прийняте, люди врятовані. Але після всього складається враження, що це сталося не завдяки, а всупереч позиції Кличка”, - резюмував Віктор Таран.