Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 27 жовтня по 2 листопада: синоптики попереджають про можливі опади у вихідні дні, а максимальна денна температура за тиждень не перевищить +13°.

Новий тиждень принесе мінливу осінню погоду — після відносно сухих буднів у кінці тижня у Харківську область прийдуть опади, а денна температура протримається в межах +11…+13°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 27 жовтня по 2 листопада денна температура повітря у Харківській області коливатиметься від +11° до +13°, а нічна — від +6° до +10°.

У вівторок, 27 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Повітря вдень прогріється до +11°, а вночі охолоне до +6°.

У середу, 28 жовтня, погода залишиться практично без змін — хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів удень триматимуться на позначці +11°, вночі — близько +7°.

У четвер, 29 жовтня, синоптики обіцяють найтепліший день тижня — повітря прогріється до +13° вдень, вночі очікується +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 30 жовтня, температура трохи знизиться — вдень до +11°, вночі до +7°. Хмарність залишиться мінливою, опадів не передбачається.

У суботу, 31 жовтня, погода зміниться — синоптики прогнозують можливі опади. Вдень повітря прогріється до +11°, вночі похолодає лише до +10°.

У неділю, 1 листопада, також можливі опади, небо вкриють хмари. Вдень очікується +11°, а вночі — +8°.

У понеділок, 2 листопада, тиждень завершиться хмарною погодою з проясненнями та без опадів. Повітря вдень прогріється до +12°, вночі охолоне до +10°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 29 жовтня, з температурою +13°, а найпрохолодніше повітря вдень синоптики очікують у вівторок, 27 жовтня, — +11°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 2°, однак у суботу та неділю, 31 жовтня і 1 листопада, прогнозують можливі опади.

У дні з можливими опадами — суботу та неділю — варто мати при собі парасольку та бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу. В інші дні тижня погода залишатиметься відносно стабільною, тож суттєвих застережень щодо одягу чи перебування на вулиці синоптики не дають.

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