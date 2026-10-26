Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 27 жовтня по 2 листопада обіцяє відносно стабільну прохолодну погоду: вдень до +14°, а короткочасні опади очікуються лише в суботу, 31 жовтня.

прогноз на попередній тиждень обіцяв дощі в регіоні, а цього разу синоптики очікують спокійнішу погоду з короткочасними опадами лише в суботу, 31 жовтня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура триматиметься в межах +11°...+14°, а нічна — від +8° до +10°.

У вівторок, 27 жовтня, повітря прогріється до +14°, а вночі охолодиться до +9°. Небо залишатиметься хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У середу, 28 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +13°, а вночі опускатимуться до +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 29 жовтня, температура вдень утримається на позначці +12°, вночі похолодає до +8°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не очікується.

У п'ятницю, 30 жовтня, повітря прогріється лише до +11° — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі термометри покажуть +9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, вдень очікується +12°, вночі +10°. Хмарно з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 1 листопада, повітря прогріється до +14°, вночі похолодає до +10°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 2 листопада, температура вдень утримається на рівні +14°, вночі — +10°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Найтеплішими днями тижня стануть вівторок, 27 жовтня, неділя, 1 листопада, та понеділок, 2 листопада, коли вдень очікується +14°. Найпрохолодніше буде в п'ятницю, 30 жовтня, — лише +11°. Перепад температур за тиждень становитиме 3°, а єдиний день з опадами — субота, 31 жовтня.

У суботу, 31 жовтня, через можливі опади варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом — дорожнє покриття може стати слизьким. В інші дні тижня, попри хмарність, істотних опадів не прогнозується, тож прогулянки та справи на свіжому повітрі можна планувати без обмежень. Оскільки ночами температура опускається до +8°...+10°, вранці та ввечері варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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