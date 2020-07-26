Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых поднимались вопросы Крыма и Донбасса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Так, в ходе беседы был поднят вопрос Донбасса, а именно: тема разминирования, разведения сил и открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда, деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ и доступ к украинским пленникам представителей Красного креста.
Кроме того, был поднят вопрос зверской расправы над ребенком крымского татарина Руслана Сулейманова
«Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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До этого мы приводили слова координатора проекта "Стоп Террор" Семена Кабакаева о том, как Зеленскому следует противостоять агрессии России.
По его словам, встреча в формате Нормандской четверки не даст никаких результатов, а РФ только усилит свои позиции.
Также он указал на последствия, которые возможны после договоренностей с РФ.
"Будьте президентом Украины, не идите в ловушку Кремля, потому что мы платим огромную цену, которая измеряется человеческими жизнями и суверенитетом государства", - заключил он.
Также он указал на последствия, которые возможны после договоренностей с РФ.
"Будьте президентом Украины, не идите в ловушку Кремля, потому что мы платим огромную цену, которая измеряется человеческими жизнями и суверенитетом государства", - заключил он.
Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».
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