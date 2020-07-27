Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжает уверенно снижаться. Так прибавилось еще 4% падения рейтинга в июле

Об этом говорится на сайте группы Рейтинг.

Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 20 июля, за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 30,2% избирателей (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), месяцем ранее этот показатель достигал 34,6%. Напомним, что согласно результатам первого тура выборов, рейтинг Зеленского составлял 30,24%.

На втором и третьем местах снова произошли изменения, Юрий Бойко снова обошел Петр Порошенко - 14,4% и 13,7% соответственно, выросла незначительно Юлия Тимошенко - 9,1% и упал на 1% Игорь Смешко - 5,8%. Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 13% - не определились.

Исследование проведено Социологической группой Рейтинг с 15 по 20 июля 2020 методом личного интервью. Было опрошено 2000 респондентов по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.