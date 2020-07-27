Народный депутат Сергей Шахов из депутатской группы «Доверие» показал, как работает в округе Северодонецка
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал Шахов_информ.
«Навожу порядок в родном доме и общаюсь с избирателями. Наша задача – построить приюты для бездомных животных для безопасности детей и взрослых, дать рабочие места и накормить украинские семьи», - говорится в сообщении.
Доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского..."
Эмили Ратаковски в бикини показала, как выглядит рай: "Ох, невозможно смотреть спокойно"
Крах курса доллара, повышение пенсий и резкий рост тарифов — главное за ночь
Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами: "До 10 тысяч гривен..."
На кадрах Сергей Шахов показал, в каком ужасном состоянии находятся дороги Луганской области. По его словам, ямы там по колено, и такая ситуация по всему региону.
«Не оставляйте Луганщину в беде, наведите здесь порядок. Это ваша прямая обязанность», - призвал нардеп прездента Владимира Зеленского и дорожников.
«Честная работа на благо украинского народа превыше всего! Пока остальные чиновники занимаются незаконным обогащением, мы вместе боремся за справедливость и светлое будущее мирной Украины!» - подытожил нардеп.
Напомним, что нардеп Сергей Шахов готов помогать врачам поддержкой в парламенте и собственной кровью.
Как сообщала Politeka, Сергей Шахов требует независимого расследования пожара в Луганском лесу.
Также Politeka писала, что Сергей Шахов раскритиковал снятие ограничений на зарплаты чиновников: «За что они будут получать такие деньги – неизвестно».