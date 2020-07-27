Политический эксперт в эфире телеканала «НАШ» оценил шансы кандидатов на должность городского главы и назвал двух основных фаворитов.

«Как говорят социологи, поддержка «Слуги Народа» переходит к Андрею Пальчевскому – главному сопернику Виталия Кличко. Поэтому я думаю, что между этими двумя кандидатами пройдет серьёзная, жёсткая борьба за кресло мэра. Между представителем власти и, фактически, представителем оппозиции. Все остальные партии сконцентрируются на борьбе за попадание в Киевраду», - считает политолог.

Также Сазонов заявил, что не видит перспектив у кандидата от центральной власти Ирины Верещук ввиду резко падающей поддержки партии «Слуга Народу».

«Ирина Верещук не сможет составить конкуренцию Виталию Кличко. Слуга Народа, которая на парламентских выборах победила на всех округах в столице сейчас теряет поддержку избирателя», - уверен он.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.