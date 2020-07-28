Террорист Захар Прилепин, который создал в России свою партию "За правду", сделал странное и угрожающее заявление в сторону Украины

В частности, он выразил надежду, что когда-то президент Украины сам призовет российский спецназ высадиться в Киеве.

Об этом он заявил 2020 года в эфире пропагандисткой телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", передает издание Обозреватель.

По словам Прилепина, сейчас только Россия может стать арбитром в "неуправляемой" Украине.

Террорист напомнил, как в 2014 году участники Майдана опасались, что в Киеве может высадиться российский спецназ и их разогнать.

"У меня все чаще и чаще возникает ощущение, что однажды какой-нибудь очередной украинский президент попросит, наконец, этот спецназ РФ, чтобы приехали и спасли его в Киеве", – сказал он.

Также ранее сообщалось, что Захар Прилепин озвучил страшилку о Майдане в России, сравнивая РФ с гей-парадом.

Так, он заявил, что не хочет видеть у руля РФ людей, для которых "крымская победа и донбасское стояние являлось временем позора. Они так и говорят: временем позора. Которые хотят всё, как они это называют, ворованное — вернуть". Скандальный писатель отмечает, что никогда не примет людей, которые призывают вернуть Крым и уйти с Донбасса.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.