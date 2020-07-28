"А ведь человек всего лишь год ничего не делал"

Айварас Абромавичус за год своего управления Укроборонпромом сделал очень многое для развала этого предприятия

О том, как разрушается украинская обороноспособность, в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он прокомментировал информацию о том, что Абромавичус хочет уйти с поста гендиректора Укроборонпрома и занять кресло в набсовете концерна.

При этом Лесев обратил внимание на «заслуги» чиновника на его посту. Так, по словам ведущего, за год доходность концерна упала с 1,7 миллиарда гривен до 700 миллионов.

«А ведь человек всего лишь год ничего не делал. А какие потрясающие результаты. Развалено практически все. Задержки по зарплатам в несколько месяцев. Большинство предприятий работают два дня в неделю. Это при том, что у нас в стране приоритетное финансирование оборонки», - возмутился ведущий.

Он подчеркнул, что одной из главных проблем оборонного сектора стало то, что в приоритете сейчас закупка западных образцов вооружения. Лесев отметил, что вместо покупки американских патрульных катеров за баснословные деньги Украина могла бы организовать их производство у себя, тем самым вложившись и в свою экономику.

«В нормальной стране ВПК – это один из драйверов экономики. Это работа для конструкторских бюро. Работа для сборочных заводов, для металлургов, для транспортников. Это работа для кучи смежников, которые сидят на госзаказе. Но если мы покупаем готовое изделие из-за рубежа, вся эта цепочка разрушается…Покупка зарубежного вооружения допустима только в одном случае – если время не терпит и оно сразу же кидается в бой. Во всех остальных случаях – это убийство собственного ВПК», - подчеркнул Лесев.

Он добавил, что проблема в том, что во главе Укроборонпрома сидят не профессионалы.

«Для русских и американцев такие проходимцы, как Абромавичус и Найем – это настоящий кладезь. Для первых, потому что так ВПК еще никто не разваливал. А для вторых, потому что они лоббируют закупку американского вооружения. Украина в сфере оборонки превратилась в Мозамбик», - подытожил ведущий.

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