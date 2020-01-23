Президент Украины Владимир Зеленский принял фатальные решения, которые привели к полному провалу в оборонном секторе нашей страны
Участник АТО, офицер запаса Arty Green подвел первые итоги реформ Зеленского в оборонном секторе для издания Хвыля.
Он отметил, что одна из самых важных реформ в Украине - это реформа Сил Обороны. Ведь без нее Украина остается слишком уязвимой перед боевиками из РФ. Если Россия увидит хоть малую брешь в обороне нашей страны, то она ни перед чем не остановится, пойдет на любые шаги. Ведь путь Украины на Запад крайне опасен для режима Путина.
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Участник АТО заметил, что после назначения Зеленским нового Министра обороны Андрея Загороднюка мало, что изменилось в Украине. Он продолжил лишь косметические реорганизации в своем министерстве:
- сомнительные кадровые назначения в УкрОборонПроме;
- пытаются уменьшить коррупционную составляющую в военном бюджете, но ничего не выходит;
- у ключевых лиц нет и малейшего понимания какие Силы Обороны нужны Украине;
- ГШ переходит на J-структуру;
- в ВСУ сделали кадровые перестановки, невнушающие оптимизма.
В то же самое время, команда президента делает лишь громкие заявления популистского характера, которые ничем не подкрепляются. Кроме того, ключевых перестановок и кадровых изменений вообще не последовало, хотя по-логике они должны быть сделаны еще в первый день назначения нового Министра обороны.
Военачальники, замешанные в очевидных и резонансных преступлениях периода Порошенко-Муженко, не только не отстранены, но некоторые и повышены в должностях.
Ко всему прочему, участник АТО заметил, что также практически ничего не изменилось на фронте, скорее стало лишь хуже. Потери на Донбассе среди бойцов ВСУ совсем не уменьшаются, а реальные потери просто не озвучивают Зеленского и скрывают их в "тумане войны".
"Один из самых активных организаторов заказных "войнушек" 2016-19 годов, обласканный/награждённый/повышенный Муженко-Порошенко – Алексей Оцеркле́вич, указом Зеленского был возвеличен с подполковников сразу на генерал-полковничью должность (Начальника УГО). Правда, ввиду полной профнепригодности, вскоре был возвращён в Министерство обороны, но уже генерал-майором", - заметил Arty Green.
Участник АТО констатировал, что все перечисленное говорит о том, что за 8 месяцев нахождения в должности Верховного Главнокомандующего Зеленский не смог взять под контроль свои войска.
А у команды Зеленского так произошел настоящий провал, который будет не так легко исправить.
Напомним, окружение Зеленского поставило президента на растяжку, названы имена.
Как сообщала Politeka, слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива.
Также Politeka писала, что состояние Зеленского резко ухудшилось, последние фото говорят сами за себя.