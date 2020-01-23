Президент Украины Владимир Зеленский принял фатальные решения, которые привели к полному провалу в оборонном секторе нашей страны

Участник АТО, офицер запаса Arty Green подвел первые итоги реформ Зеленского в оборонном секторе для издания Хвыля.

Он отметил, что одна из самых важных реформ в Украине - это реформа Сил Обороны. Ведь без нее Украина остается слишком уязвимой перед боевиками из РФ. Если Россия увидит хоть малую брешь в обороне нашей страны, то она ни перед чем не остановится, пойдет на любые шаги. Ведь путь Украины на Запад крайне опасен для режима Путина.

Участник АТО заметил, что после назначения Зеленским нового Министра обороны Андрея Загороднюка мало, что изменилось в Украине. Он продолжил лишь косметические реорганизации в своем министерстве:

сомнительные кадровые назначения в УкрОборонПроме;

пытаются уменьшить коррупционную составляющую в военном бюджете, но ничего не выходит;

у ключевых лиц нет и малейшего понимания какие Силы Обороны нужны Украине;

ГШ переходит на J-структуру;

в ВСУ сделали кадровые перестановки, невнушающие оптимизма.

В то же самое время, команда президента делает лишь громкие заявления популистского характера, которые ничем не подкрепляются. Кроме того, ключевых перестановок и кадровых изменений вообще не последовало, хотя по-логике они должны быть сделаны еще в первый день назначения нового Министра обороны.

Военачальники, замешанные в очевидных и резонансных преступлениях периода Порошенко-Муженко, не только не отстранены, но некоторые и повышены в должностях.

Ко всему прочему, участник АТО заметил, что также практически ничего не изменилось на фронте, скорее стало лишь хуже. Потери на Донбассе среди бойцов ВСУ совсем не уменьшаются, а реальные потери просто не озвучивают Зеленского и скрывают их в "тумане войны".

"Один из самых активных организаторов заказных "войнушек" 2016-19 годов, обласканный/награждённый/повышенный Муженко-Порошенко – Алексей Оцеркле́вич, указом Зеленского был возвеличен с подполковников сразу на генерал-полковничью должность (Начальника УГО). Правда, ввиду полной профнепригодности, вскоре был возвращён в Министерство обороны, но уже генерал-майором", - заметил Arty Green.

Участник АТО констатировал, что все перечисленное говорит о том, что за 8 месяцев нахождения в должности Верховного Главнокомандующего Зеленский не смог взять под контроль свои войска.

А у команды Зеленского так произошел настоящий провал, который будет не так легко исправить.

Напомним, окружение Зеленского поставило президента на растяжку, названы имена.

Как сообщала Politeka, слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива.

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