Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что ждет Донбасс после достижения перемирия на Донбассе
Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире телеканала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам сейчас все идет по плану.
"Работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря... У него за плечами было решение Совета нацбезопасности и обороны Украины. Оно является действующим", – отметил Данилов.
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Также он подчеркнул, что перемирие является частью одного из разработанных планов. После этого в случае провала, как и говорил Зеленский, будет переход к плану "Б".
"Год будет истекать 9 декабря. После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти из нашей страны", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть запасные планы по урегулированию ситуации в Донбассе, но он не хочет их использовать.
«Я бы не хотел применять план B и план С. Потому что есть и план B, и план C», — отметил глава страны на одной из пресс-конференций.
Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.
Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.
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