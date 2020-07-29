Новое перемирие на Донбассе ничего не даст, и будет продолжиться война

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист и политолог Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

По его словам, со временем ситуация на фронте ухудшится.

"Я не морочу голову по поводу договорённостей по ОРДЛО. Все просто - все равно будет война. Не такая постановочно-договорняковая, как при Порошенко. А по-настоящему, как в Сирии и Югославии. Это было заложено в позорных Минских соглашениях, подписанных Порошенко. И коню ясно, что такая Украина в такой войне не выживет", - отметил журналист.

Также он подчеркнул, что нужно готовиться к худшему.

"Потому просто наслаждайтесь закатами и радугами. Ну и готовьтесь, кто как может к трудностям и потерям. А для большинства все, как всегда, начнётся вдруг. Но такова вечная судьба народов вечно ходящих по кругу. Пока ослик ходит по кругу у него всегда будет ослиная судьба", - уверен Романенко.

Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.



Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний озвучил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, позвонив Владимиру Путину.

По его словам, нет никакой гарантии, что "режим тишины" на Донбассе будет соблюдаться даже после телефонного разговора Зеленского и Путина. В то же время эксперт уверен, что решение украинского лидера связаться с российским коллегой было правильным.

"Таким образом, украинский президент подчеркнул тот факт, что именно Россия является стороной конфликта на Донбассе, и именно от позиции Москвы зависит, будет ли соблюдаться перемирие", - отметил он.

Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

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