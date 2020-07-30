"Для большинства их них (боевиков - ред.) пребывание на передовой — единственный способ заработка. И перемирие в перспективе грозит их этого заработка лишить. Поэтому российские командиры, которые в этой псевдоармии на всех ключевых постах, могут отдавать приказы, грозить страшными карами, но все равно махновщина вылезет наружу, и кто-то в нашу сторону обязательно пальнет. И не один раз", - уверен эксперт.
В то же время он отмечает, что оба варианта пока не могут быть реализованы.
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Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.
Также стоит отметить, что по данным штаба ООС боевики уже не однократно пытались спровоцировать украинскую сторону на срыв договоренностей, стреляя по позициях ВСУ.
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