Перемирие на Донбассе не даст никаких результатов



Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

По его словам, все связано обстановкой в непризнанных "республиках".



"Для большинства их них (боевиков - ред.) пребывание на передовой — единственный способ заработка. И перемирие в перспективе грозит их этого заработка лишить. Поэтому российские командиры, которые в этой псевдоармии на всех ключевых постах, могут отдавать приказы, грозить страшными карами, но все равно махновщина вылезет наружу, и кто-то в нашу сторону обязательно пальнет. И не один раз", - уверен эксперт.

Также он отметил, что все-таки есть способы, чтобы добиться прекращения огня на фронте.

"Первый: разоружить боевиков. Тогда большая их часть рассосется по просторам земного шара, где еще хватает военных конфликтов, и стрелять будет просто некому. Второй: на линию соприкосновения выйдут подразделения НАТО с правом жестко подавлять огонь со стороны боевиков", - уверен Кочетков.



В то же время он отмечает, что оба варианта пока не могут быть реализованы.

"Предпосылок реализации ни первого, ни второго варианта не вижу. Поэтому и это перемирии не будет ни прочным, ни, соответственно, долгим. И это хорошо, потому что заставит украинских и европейских участников процесса трезвее взглянуть на реалии", - заключил он.

Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.

Также стоит отметить, что по данным штаба ООС боевики уже не однократно пытались спровоцировать украинскую сторону на срыв договоренностей, стреляя по позициях ВСУ.

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