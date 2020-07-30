Нужно ли устроить проверку экс-президенту, как считаете?

Правоохранители должны проверить деятельность Петра Порошенко во время его пребывания на посту президента Украины



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и политтехнолог Алексей Якубин в эфире телеканала ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, причиной этому должно стать попадание экс-президента на третью строчку рейтинга "Форбс".



"Правоохранители должны провести расследование, и выяснить, как Порошенко, все время работавший на государственных должностях, вошел в первую тройку самых богатых людей страны", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что богатство пятого президента должны обратить внимание и соответствующие органы - НАПК, НАБУ.



"Не стоит забывать, что в нашей стране, согласно действующему законодательству, власть отдалена от бизнеса. Соответственно, сочетание власти и бизнеса является преступлением", - заявил политолог.

Напомним, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко также задекларировал доходы за прошлый год. Сумма составила 772 960 000 гривен, сообщает его пресс-служба. В то же время экс-президент уплатил почти 188 миллионов гривен налогов.

Отмечается, что основную долю его доходов, а это около 606 миллионов, составили дивиденды, которые не выплачивались с 2014 года, и накопленная сумма была получена политиком лишь в конце 2018 - начале 2019 года в целях финансирования его предвыборной кампании.

Напомним, что у Порошенко случилась трагедия, появились подробности и фото прощания

Также Politeka писала, что Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись: "выше, чем требовал МВФ"