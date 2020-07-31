«Слуги народа» определились с кандидатами в мэры Одессы, Днепра и Харькова

Как сообщает Телеграм-канал «Картель», президентская партия определилась с тем, кто будет бороться за мэрское кресло в крупнейших городах Украины. При этом все три кандидатуры оказались довольно скандальными, что значительно уменьшает их шансы на победу.

Так, сообщается, что на пост мэра Одессы партия планирует выдвинуть Олега Филимонова. До того, как уйти в политику Филимонов был известным юмористом, фронтменом команды «Одесские джентльмены» в КВН. Именно ему предстоит бороться за пост с нынешним не менее скандальным городским головой Одессы Геннадием Трухановым.

За кресло мэра Днепра от «Слуги народа» будет бороться одиозный нардеп Макс Бужанский. Он неоднократно отличался скандальными высказываниями и активно участвует в спорах по языковому вопросу в Украине. Не так давно он также обвинил нынешнего мэра Днепра Бориса Филатова в организации провокаций против себя.

В свою очередь, кандидатом в мэры Харькова «Слуга народа» якобы выбрала Алексея Кучера. Сейчас он занимает должность губернатора Харьковской области и является самым узнаваемым там политиком от «Слуги народа». Не так давно он также оказался в центре скандала после того, как он вложил в свою избирательную кампанию 400 тысяч гривен, а затем подал декларацию на должность главы ОГА, в которой указывалось, что в предыдущий год у него не было доходов. Также в СМИ сообщалось, что в последние недели Кучер спешно распродает имущество.

Напомним, в "Слуге народа" выбрали кандидатов в мэры нескольких городов.

Как сообщала Politeka, "Слуги народа" решили усложнить украинцам жизнь, кому и за что придется платить: "От 1500 гривен...".

Также Politeka писала, что в Раде предложили сажать за нападение на депутатов на пять лет: "это не хулиганство".