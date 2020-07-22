"Если не хотите, чтобы у нас была страна неприкаянных хулиганов"

Не следует что-либо реформировать до бесконечности, не попытавшись заставить работать существующее

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский, пишет Politeka.

Парламентарий убежден, что проблема состоит не в реформах или их отсутствии, а в квалификации.

"Нужно не стесняться сажать, и мы увидим совсем другую страну. За которую не стыдно и перед инвесторами, в том числе, это тоже важно", – считает Бужанский.

Поэтому, заявляет нардеп, если кто-то "заминирует" вокзал, то надо знать: это – не хулиганство, а терроризм, за который дают пять лет тюрьмы.

Если произойдет нападение на журналиста, то это тоже нельзя квалифицировать как хулиганство. В случае, если вандалы обольют памятник зелёнкой, то это, опять таки, не хулиганство, а вандализм, за который в Украине предусмотрено тюремное заключение сроком на пять лет.

Ежели обливают зеленкой народного депутата, опять таки, считает Бужанский, это хулиганством называть нельзя, это – нападение на народного депутата, которое карается пятилетним тюремным сроком.

"Если вы не хотите, чтобы у нас была страна неприкаянных хулиганов, бродящих стадами, а вы жили по их правилам и настроениям, а не законам, не надо обманывать себя", – призвал народный депутат.

Politeka сообщала, что блогер и военный обозреватель Алексей Арестович считает, что после ситуации с захватом заложников в Луцке Украина делится на тех, кто поверил в реальность спецоперации, и тех, кто считает это постановкой.

"До вчерашнего дня страна делилась на 25 и 73. Со вчерашнего - на тех, кто поверил в маленький победный теракт и на психически здоровых", - написал он.

Также Арестович написал, что президент Украины Владимир Зеленский оказался "еще глупее", чем он думал.

А политолог Михаил Чаплыга озвучил мнение, что Президент Украины Владимир Зеленский после теракта в Луцке должен заняться переговорами с боевиками на Донбассе.

"Новая реальность заключается в том,что Зеленский сказал и показал, что рейтинг не важен ему (типо), переговоры с террористами можно и нужно вести, идти на все компромиссы, если на карте жизни людей", - отметил он.

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