Президент Украины Владимир Зеленский нарушил еще одно свое обещание

Как сообщает Politeka.net, об этом журналист Михаил Ткач заявил в Facebook.

В частности, это касается заявления Зеленского о том, что «кортеж президента – такой же участник движения, как и все».

«Около десяти минут назад полицейский перекрыл движение транспорта для въезда кортежа президента Зеленского на государственную дачу в Конча-Заспе. В результате образуется очередь из народа чтобы «слуга народа» заехал домой. Светофор, кажется, поломался», – написал он.

Ткач напомнил, что всего буквально год назад президент дал громкое обещание народу, что дороги ради него перекрывать не будут.

"Вот так президент Зеленский едет домой. С мигалками и без правил. "Кортежи нах..",- как когда-то говорил Голобородько, - написал журналист.

Ранее мы писали, что кадры кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Одессе вызвали большой резонанс в соцсетях.

Очевидцы опубликовали на YouTube видео, как автомобильная колонна передвигалась по городу.

Накануне Владимир Зеленский посетил Одессу с рабочей поездкой. Как обратили внимание местные жители, в сопровождении президента было около десятка автомобилей, включая полицейскую.

Стоит отметить, что во время предвыборной компании глава государства обещал избавиться от кортежей и не перекрывать дороги для их движения. Как видно в ролике, проезжую часть специально для президента действительно никто не перекрывает, кроме того, машины останавливаются на светофорах.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".