Глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук высказался о возможном предоставлении особого статуса для Донбасса



Свой комментарий первый президент Украины дал "Суспільному".

На вопрос интервьюера о том, на какие шаги может пойти Украина по оккупированному Донбассу, Кравчук ответил:

"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", – заверил Кравчук.

Также он упомянул о законе о свободной экономической зоне в этих районах и отметил, что он мог бы быть одним из стимулов восстановления Донбасса.



В то же время он подчеркнул, что с ОРДЛО можно будет "договориться", но не нарушая территориальную целостность Украины.

"А по вопросу особого статуса, это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Можем договориться, что они могут иметь свою полицию, свои внутренние силовые структуры, можно дойти уже до армии, до пограничников. Тогда это уже не будет территория в составе Украины", – отметил Кравчук.

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Он решил напомнить "сборную солянку достижений" Кравчука.

"Он позволил Черноморскому флоту РФ остаться. Это он же позволил Сбербанка на * б * ты всех со всеми советскими сбережениями на счетах во время гайдаровскькои реформы и в ходе обмена денег. Это он подписал отказ от прав на имущество СССР за рубежом, в котором явно была и наша доля ", - отметил Доник.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний озвучил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, позвонив Владимиру Путину.

По его словам, нет никакой гарантии, что "режим тишины" на Донбассе будет соблюдаться даже после телефонного разговора Зеленского и Путина. В то же время эксперт уверен, что решение украинского лидера связаться с российским коллегой было правильным.

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