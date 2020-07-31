Волонтер Наталя Юсупова висловилася про призначення Леоніда Кравчука головою ТКГ



Як передає Politeka.net, цій події вона присвятила пост на своїй сторінці в Facebook.





"Давно хотіла написати за Кравчука, багато чого хотілося б сказати, незважаючи на вік першого президента. Чоловікові 86 років, а він все ніяк не може заспокоїтися, все мало йому. Літає чартерами з олігархами, сидить у ВІП ложі, гуляє на днях народженнях, життя вдалося. Коли він став президентом країни, де було ядерну зброю і понад 50 мільйонів українців. При ньому почали дербанить країну, продавати кораблі і заводи. Тридцять років пройшло, країна зруйнована!", - обурюється волонтер.

За її словами, при президентстві Леоніда Макаровича українця жилося не дуже добре.

"Не треба розповідати, як тоді Вам було добре. Забули як людям зарплату по півроку не давали ?? Як люди стояли в черзі за молоком і мали за що купити м'яса ?? Старий комуняка хитрий лис, знає що говорити і як добре брехати народу. Вже пошти 90 років, скільки можна??? Ні, треба тягнути олігархів і у них гроші. Навіщо ??? З собою не заберете!", - зазначила Юсупова.

Також вона поскаржилася, що Кравчук ніяк не проявив себе волонтерській діяльності.

"Допомагаєте олігархам, а Ви хоч раз би прийшли в госпіталь і подивилися хлопцям в очі !! Нікому не допомогли за роки війни, ніхто Вас не бачив ні в госпіталях, ні на прощання, ні на фронті. Що Ви доброго зробили для країни ?? Нічого!! Нуль. Вчіть людей жити, а самі плювати на народ хотів. Немає у Вас ні серця, ні гідності. І сгиньте вже, набридло слухати брехню", - гнівно висловилася волонтер.

Нагадаємо, глава української делегації в тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, екс-президент Леонід Кучма подав у відставку.

Його місце вже погодився зайняти президент Леонід Кравчук.

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