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Президент України Володимир Зеленських назвав можливих наступників Леоніду Кучмі в Мінській тристоронньої контактної групи

Як передає Politeka.net, імена кандидатів глава держави озвучив на брифінгу після відвідин лікарні "Охматдит",

Серед них виявилися нинішній перший заступник голови української делегації, віце-прем'єр України Олексій Резніков та перший президент України Леонід Кравчук.

"У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віце-прем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонід Макарович Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. Найближчими днями буде офіційна інформація", - зауважив Зеленський.

За його словами, Україні в Мінську потрібна людина, яка зможе домінувати за столом переговорів, який зможе зреагувати і не зрадити Україну в дуже складні моменти".

Така заява президента викликала бурхливі обговорення в суспільстві.

Зокрема, журналіст Максим Назаров на своєму Telegram-каналі побажав "удачі Макаровичу".

"На крайній випадок в запасі у Зеленського є Ющенко і Янукович", - з іронією зазначив він.

Нагадаємо, глава української делегації в тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, екс-президент Леонід Кучма подав у відставку.

Поки українською делегацією буде формально керувати віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній озвучив думку, що президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, зателефонувавши Володимиру Путіну.

За його словами, немає ніякої гарантії, що "режим тиші" на Донбасі буде дотримуватися навіть після телефонної розмови Зеленського і Путіна. У той же час експерт упевнений, що рішення українського лідера зв'язатися з російським колегою було правильним.

"Таким чином, український президент підкреслив той факт, що саме Росія є стороною конфлікту на Донбасі, і саме від позиції Москви залежить, чи буде дотримуватися перемир'я", - зазначив він.

Нагадаємо, боєць ВСУ розповів, що відбувається на передовій після укладення перемир'я на Донбасі: "не дай Бог...".

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