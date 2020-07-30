А кого ви б хотіли бачити на чолі делегації у Мінську?

Колишнього президента України Петра Порошенка потрібно призначити в ТКГ замість Леоніда Кравчука

Як передає Politeka.net, таку пропозицію озвучив журналіст і політолог Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Леонід Кравчук "не та сивочолість, яка там потрібна".

"Резніков хоче, щоб в Мінську ТКГ увійшов Кравчук замість Кучми. Я вважаю, що це не та сивочолість, яка там потрібна. У цей важкий час Україну повинен рятувати справжній Державник, Батько і Дипломат. Тому не потрібно фантазувати і запропонувати очолити ТКГ Порошенко. Він цю кашу підписав, от нехай і розхльобує. Нехай покаже клас у Мінську. Як треба вести переговори з агресором", - зазначив політолог.

Раніше ми повідомляли, що глава української делегації в тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську, екс-президент Леонід Кучма подав у відставку.

Його місце вже погодився зайняти президент Леонід Кравчук.

"Я вже в своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не прийшло. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити світ на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився", - пояснив Кравчук.

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За його словами, немає ніякої гарантії, що "режим тиші" на Донбасі буде дотримуватися навіть після телефонної розмови Зеленського і Путіна. У той же час експерт упевнений, що рішення українського лідера зв'язатися з російським колегою було правильним.

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