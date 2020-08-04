Президент Беларуси Алесандр Лукашенко сделал заявление в поддержку Украины
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Хоть это заявление было сделано еще в 2014 году, но остается актуальным до сих пор.
"Боевиков, которые воюют против украинцев надо уничтожать. Но сначала разберитесь, а то своих перестреляете", - отметил президент Беларуси.
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Также мы сообщали, что во время обращения к своему народу, Лукашенко напомнил, как помог Украине после вторжения РФ.
"В первые месяцы войны в братской Украине мы приютили у себя около 150 тысяч украинских граждан, накормив и обогрев их и их детей", - отметил он.
Ранее белорусский политик Анатолий Лебедько озвучил мнение, что президент РФ Владимир Путин затаил обиду на главу Беларуси Александра Лукашенко и собирается ему мстить.
По его словам, ситуация между Лукашенко и Путиным накалилась из-за желания второго "поглотить" Беларусь.
"Сейчас Путин обижен на Лукашенко, потому как, когда Путин думал про транзит власти, для него самым симпатичным сценарием было поглощение Беларуси", – отметил политик.
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