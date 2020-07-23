Такой реакции никто не ожидал

Над лидером Кремля Владимиром Путиным опять ярко насмехаются в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Так, российский президент стал героем политической фотожабы, посвященной возможному его уходу из Кремля.

Шедевр в своем личном Facebook опубликовал известный российский художник-карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина, который не желает уходить в отставку, и всеми силами держится руками за дверной проем в своем, видимо, личном кабинете.

"Я пока не решил, ухожу я или нет", - говорится в подписи к фотожабе.

Пользователи с юмором отреагировали на шедевр Елкина и предположили, что Владимира Путина скорее вынесут из Кремля.

"Среди России современной, докучней всех других хрычей, сидит воистину бессменный кащей", "Картинку нужно повернуть на 90 градусов против часовой", "Прошли годы...", "Та лучше вперёд ногами...", "Стабильность", "Кто бы подтолкнул", "Вынесут, точнее вынесем", "Когда-нибудь уже эта карикатура станет неактуальной?!", "Жаль только жить в это время чудесное...", - шутят россияне в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как приезд Путина в Украину обернулся позором.

Как известно, 20 июля Владимир Путин прибыл в аннексированную Керчь для "закладки десантных кораблей", но и этот визит надолго запомнится в Кремле.

"Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей", - говорится в подписи к видеоролику, который в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист.

Пользователи сразу же высмеяли показуху и фарс, который организовали в оккупированном Крыму ради приезда Путина и предположили, что новыми "десантными катерами" окажутся украденные украинские корабли.

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