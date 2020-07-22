Российский президент Владимир Путин стал героем очередной политической фотожабы

Об этом пишет Politeka.net.

В привычном для себя стиле лидера Кремля высмеял российский художник-карикатурист Сергей Елкин.

Поводом для появления фотожабы стали массовые протесты в Хабаровске, которые власти расценивают как "подкупленные".

На новом шедевре Елкина можно увидеть удивленного Владимира Путина, который сидит в кресле и наблюдает за массовыми протестами в Хабаровске.

"Не могу поверить, что они протестуют бесплатно", - сказано в подписи к фотожабе.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что скоро в Хабаровске найдут "визитки Дмитрия Яроша" и украинский след.

"Ну да, а чего им не следить. У царя наверно уже глаз дергается, да не не на голове", "Не можешь - научат, не хочешь - заставят!", "Они не протестуют, они празднуют поправки к конституции же", "Это на каком канале он мог увидеть? Интернета у него нет", "Это Правый Сектор их спровоцировал. Скоро визитки Яроша у протестующих найдут", "Кресло можно было бы изобразить и побольше, чтобы ярче подчеркнуть несоответствие низкорослого индивидуума занимаемому месту", - пошутили россияне в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Путин пошел вразнос после протестов в Хабаровске.

В привычном для себя стиле российского президента высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.

На новой фотожабе можно увидеть разозленного Владимира Путина, который эмоционально разговаривает по телефону с подчиненными: "Да что там у вас в Хабаровске творится?".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию художника и отметили, что Путин разозлился, поскольку не успел направить в Хабаровск бойцов Росгвардии.

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