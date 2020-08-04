Арсен Аваков не является угрозой для президента Владимира Зеленского

Такое мнение в эфире Радіо Свобода озвучил советник по антикризисным коммуникациям главы ОП Михаил Подоляк, пишет Politeka.

Чиновник объяснил свою мысль тем, что Зеленский, по его словам, четко объяснил Авакову "кто в стране главный".

"Иногда Аваков пытался перетянуть на себя функции президента. Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, у Арсена Борисовича – безопасность", – сказал Подоляк.

На уточняющий вопрос, когда произошел этот разговор между президентом и министром МВД, представитель ОП сообщил, что подобные разговоры происходили не один раз.

"В течение последних трех – четырех месяцев, когда точно понятно, что Владимир Александрович – это серьезный игрок и пришел на достаточно длительное время. И Арсен Борисович тоже это понял. И это очень хорошо. Потому что невозможно эффективно работать, когда существует чья иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", – добавил Михаил Подоляк, заверив, что испытывает к Арсену Авакову "теплейшие чувства".

Politeka писала о том, что стало известно о готовящемся покушении на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в четверг вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

Как оказалось, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого контрразведка Службы Безопасности Украины задержала по подозрению в госизмене готовил покушение не только на добровольца Адама Осмаева, но и на Арсена Авакова.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко раскритиковал руководство полиции США, похвалив украинскую полицию.

Геращенко опубликовал большой пост на личной странице в Facebook, в котором раскритиковал руководство полиции США, которые, по его мнению, недостаточно быстро отреагировало на убийство правоохранителем афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. По мнению Геращенко, после гибели афроамериканца 25 мая в США начался "эффект домино".

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