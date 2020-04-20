В годовщину дебатов между тогда еще кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко украинцы поделились своими мнениями о случившемся

Как сообщает Politeka.net, 19 апреля 2019 года два кандидата в президенты прибыли на НСК «Олимпийский» для проведения предвыборных дебатов. Наблюдать за ними пришли тысячи человек. С идеей проведения дебатов в такой нетривиальной форме выступил сам Зеленский. Тогда именно он потребовал, чтобы дискуссия проходила не в телестудии, а на стадионе, в присутствии всех желающих журналистов и каналов. Порошенко ответил на его предложение запомнившейся многим фразой: «Стадион – так стадион».

Во время выступления Зеленский озвучил Порошенко «ряд претензий от народа».

«Как так получилось, что Украина самая бедная страна Европы при самом богатом президенте? Я не ваш оппонент, я ваш приговор», - заявил он.

В ответ Порошенко упрекнул кандидата в незнании обязанностей главы государства.

После этих дебатов Зеленский выиграл выборы. Год спустя украинцы поделились мыслями по поводу этого события.

«Год назад произошло интересное событие. Дебаты. Владимир Зеленский уничтожил Президента Порошенко на глазах у всей страны. И стал на колени перед собственным народом. Прошел год, было много хорошего и плохого. Но все ещё впереди. Мир нам», - написал по этому повод в Твиттере блогер под ником «Мысли Главы ОП». Под его публикацией тут же появились комментарии.

«Там как-то надо подсказать президенту, что если он считает, что если президент не ворует, то не будет это делать и его окружение, это ошибка. Все зашквары, все из-за окружение, которое давно пора очистить от решал, халявщиков и других приспособленцев. Иначе будет поздно и больно. Слава Украине», «Просто, чисто по-человечески, Зеленского жалко. Такое наследие ему досталось. Интересно, сколько раз он говорил своему отражению в зеркале : "Ну и зачем мне всё это было надо, спрашивается?!?!?!?!" Надеюсь, не каждое утро», «Интересно, что бы Зеля сейчас ответил на свои же вопросы. Про кумовство, про коррупцию, про барыг и мародеров продающих маски и защитные средства для врачей во время пандемии, про то кто сейчас зарабатывает на войне. Вот это была бы ржака», «"Уничтожил" это громко сказано. Ему дали шанс (Зеленнскому), а он обо**ался», «На Зеленского выпали испытания, которые врагу не пожелаешь. И он с честью ищет и находит выходы из положения. Только тупые и проплаченные уроды проклинают его сейчас», «Год прошел, а Порошенко не сидит, и наверное не будет, и Аваков вечный министр, а эта сволочь хуже Порошенко», - пишут люди.

Напомним, решение Зеленского отразится на миллионах украинцев: "военные будут ограничивать...".

Как сообщала Politeka, Зеленский может уйти в отставку до осени: "Уж очень не терпится...".

Также Politeka писала, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко.