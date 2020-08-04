Может ли каждый украинец говорить о президенте то, что думает, как считаете?

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион жестко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском

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"Скандальная своими заявлениями экс-депутат ВР Фарион назвала Зеленского" биологическим мусором "," шутом "," Иудой "и" слугой Путина ".

Причиной оскорблений стала реплика президента о Бандере.

Украинцы бурно отреагировали на такую "канонаду" от бывшего нардепа. Их мнение разделилось: некоторые посчитали такое высказывание непозволительным, но были и те, которые припомнили слова Зеленского, что каждый из нас президент, таким образом оправдывая Фарион.

"Мудрая женщина никогда не позволит себе такие высказывания, Зеленский кроме того что президент, является обычным человеком, и нужно контролировать свои высказывания", "Сам президент сказал, что мы все президенты, следовательно как гражданка страны и президент имеет право сказать все что думает о президенте", "Ее нужно судить, как и Федину за оскорбление президента!", "А сама может объяснить, что она сделала для страны?", - писали пользователи сети.

Напомним, профессор разложил по полочкам, как РФ из покон веков разрушает украинский язык.

Как сообщала Politeka, Фарион дала свое обозначение русскоязычным украинцам: "Это или рабы, или...".

Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.